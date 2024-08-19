Çip üreticisi AMD, ZT Systems'i satın alıyor

AMD'den yapılan açıklamada, hiper ölçekli bilgi işlem şirketlerine yapay zeka altyapısı sağlayan New Jersey merkezli ZT Systems'i satın almak üzere anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

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ZT Systems'in bulut bilişim çözümlerini tasarlama ve optimize etme konusundaki kapsamlı deneyimine işaret edilen açıklamada, AMD'nin bu deneyimden faydalanacağı vurgulandı.

Açıklamada, AMD'nin, 4,9 milyar dolar değerindeki nakit ve hisse senedi işlemiyle ZT Systems'i satın alacağı belirtildi.

AMD Üst Yöneticisi (CEO) Lisa Su, konuya ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu satın almanın, şirketin uzun vadeli yapay zeka stratejisinin bir sonraki büyük adımı olduğunu kaydetti.

Su, satın almanın aynı zamanda AMD'nin yapay zeka donanım ve yazılım yol haritalarını hızlandırmak için yaptığı yatırımların da bir sonucu olduğunu vurguladı.