Ciranta Nedir? Muhasebede Ciranta Kelimesinin Anlamı

Bir belgeyi, ödeneği ya da maddi karşılığı olan herhangi bir şeyi ticaret hayatında nakit amaçlı kullanabilirsiniz. Bu durum için gerekli şartları sağlamak yeterlidir. Ekonomik devir için bu tür durumlar, alıcı ve satıcıya kolaylık sağlar.



Ciranta Nedir?



Ciranta, bir borcu veya ödeneği karşılayabilmek için senedi ciro eden kişiye verilen genel isimdir. Bu durum iki şekilde gerçekleşir. İlki, kişi senet üzerinde yazan miktarı kendi nakde çevirmeden başka bir kişiye ödeme yapmak için aktarır. İkincisi ise kendi adına var olan bir senedi, yeniden düzenleyerek başka bir kişiye ödeme yapmak için verir. Bu durumda senedin yeniden imzalanması gerekmektedir.



Muhasebede Ciranta Kelimesinin Anlamı



Bir nevi senet devir işlemi olarak adlandırabileceğimiz ciranta kelimesi, aslında bir kişi için kullanılmaktadır. Yani bu işlemi gerçekleştiren kişiye verilmiş olan isimdir. Muhasebede de aynı anlama gelirken, tüm bu devir işlemi muhasebe departmanı ile ilgilidir.



Karşılıksız Senet ya da Çekte Cirantanın Durumu Nedir?



Karşılıksız olan durumlarda aslında cirantanın hukuki bir sorumluluğu olmamakla birlikte, çek ya da senedi düzenleyen kişi muhatap alınmaktadır. Bu yüzden senet kullanılmadan önce düzenleyen kişi ile ilgili güvenilirlik araştırması muhakkak yapılmalıdır. Ticaret hukukunda güven ve teminatlar, ödeme anında zor durumda kalmama adına önemlidir.