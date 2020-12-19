Ciro Nedir, Türleri Nelerdir? Ciro Nasıl Hesaplanır?

Ciro, bir firmanın masraflarının düşünmemiş hali ile kazanmış olduğu paranın günlük, haftalık ve aylık hesaplanmasıdır.



Ciro Nedir?



Ciro, firmanın masrafları düşüldükten sonra elde ettiği kazanca verilen isimdir. Bir firmanın cirosu ne kadar büyükse firma da bir o kadar büyüktür. Ciro, firmanın günlük, haftalık ya da aylık olarak belirli iki zaman arasında elde ettiği kazancı gösterir. Cironun kesin olarak hesaplamamasının nedeni ise, firmanın elde ettiği kar değil de kazanç olmasından dolayıdır. Firmanın elde ettiği karı hesaplamak için cirodan yapmış olduğu masrafları çıkarması gerekir. Küçük işletmelerde ciro hesaplamasını genellikle kasa sorumluları ya da şirket sahibi yaparken büyük işletmelerde ise ciro hesaplamasını muhasebe sorumluları hesaplar.



Cironun Türleri Nelerdir?



Firma, belirlenen iki tarih arasında ciro hesaplaması yapabilir. Fakat en çok tercih edilen ciro türleri ise, 4 tanedir. En çok kullanılan ciro türleri;

Günlük Ciro : Genellikle küçük işletmelerin ve yevmiyeli yani günü birlik çalışan işletmelerin kullandığı ciro türüdür. Bütün işletmelerde ciro daha büyük olduğu için günlük olarak hesaplanması daha kolaydır.

Haftalık Ciro : Haftanın ilk günü ve son güneş arasında kalan zaman diliminde kasaya giren toplam parayı hesaplamada genellikle haftalık ciro sistemi kullanılır. Haftalık ciro, genellikle çalışanların maaşlarını haftalık olarak yatıran firmalar tarafından kullanılıyor.

Aylık Ciro : Ülkemizde en yaygın olarak kullanılan hesaplama şekli aylık cirodur. Bu hesaplama türünde çalışanlarına maaşlarını aylık olarak veren işletmeler, tüm ödemelerini de düzenli olarak aylık olarak yapar. Çalışanlarına aylık cirosu üzerinden prim veren firmalar da aylık ciro türünü kullanıyor. Ülkemizde de genellikle aylık ciro hesaplaması kullanılıyor.

Yıllık Ciro : Genellikle şirketlerin bir yıl içinde gerçekleştirdikleri büyümeyi hesaplamak için kullanılan bir hesaplama türüdür. Bu hesaplama türü ile şirketin geçmiş yıllarda da elde ettiği kazançları değerlendirerek elde etmiş olduğu başarıyı ya da başarısızlığı hesaplayarak gerekli önlemleri alma şansı elde ediyor.

Ciro Nasıl Hesaplanır?



Safi hasılat ve gayrisafi hasılat olmak üzere iki çeşit ciro hesaplama çeşidi vardır. Bu iki hesaplama türünde de asıl amaçlanan şirketin nasıl kar elde edeceği değil gelirin ne kadar olduğunun da tespit edilmesidir. Elde edilen gelir ile elde edilen kar arasında ilişki kurabilmek için ciro hesaplaması çok önemlidir. Şirketin elde ettiği ciro, yapılan masraftan düşükse o şirketin ya masraflarını ya da işlerini değerlendirmesi gerekir. Aksi takdirde şirket iflas yoluna girmiş demektir. Ciro ile ilgili yapılan hesaplamalar, firmanın mali durumu hakkında önemli bilgiler verir. Bu bilgiler ışığında firmanın mali durumunu düzeltmek için düzenlemeler yapılabilir ve tedbir alınabilir.