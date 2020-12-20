Cmr Nedir? Lojistikte Cmr Taşıma Belgesi Neden Kullanılır?

CMR, kamyon taşımacılığı ilkelerini belirli standartlara bağlayan, 56 ülkenin üye olduğu uluslararası bir anlaşmadır.



CMR Nedir?



CMR bir karayolu taşıma belgesidir. Bu belge uyarınca uluslararası CMR Anlaşması'nın tüm hüküm ve koşulları kabul edilmiş sayılır. Belgeye sahip olunması, tüm taşıma işlemlerinin CMR anlaşmasında belirtilenlere göre yapıldığı anlamına gelmektedir. Belge gönderici ya da lojistik firması tarafından, alıcının adına düzenlenir. Bu anlaşma ile tüm taşımacılık işlemleri ve koşulları belirli standartlara bağlanmıştır. CMR kavramının açılımı ise şu şekildedir: Convention Marchandise Routier.



CMR Belgesi genellikle nakliye firması tarafından, en az 3 aslı nüsha olarak düzenlenir. Bunlardan bir tanesi malı gönderen tedarikçi ya da ihracatçı için, bir tanesi mallar ile birlikte alıcıya gönderilmek için de ve bir tanesi de nakliyecide kalması için düzenlenir. Türkiye CMR Konvansiyonu'na üye olabilmek için 07.12.1993 tarihinde kanun teklifi sunmuş, ardından bu kanun 04.01.1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir.



Lojistikte CMR Taşıma Belgesi Neden Kullanılır?



Lojistikte, özellikle de kamyon taşımacılığında CMR, hem ihracat yapan firmanın, hem alıcının, hem de nakliye firmasının sorumluluklarını ve haklarını bilmesi için düzenlenir. Örneğin ihracatçının sorumluluklarını yerine getirmediği durumlarda alıcının ve nakliye firmasının neler yapması gerektiğini belirtir. Böylelikle hem alıcının hem de nakliye firmasının hakları korunmuş olur.



CMR Anlaşmasına Üye Olan Ülkeler Hangileridir?



CMR Anlaşması'na dünya üzerinde toplamda 56 adet ülke üye durumdadır. Bu ülkeleri şu şekilde sıralayabiliriz: Arnavutluk, Avusturya, Ermenistan, Belçika, Belarus, Bulgaristan, Bosna Hersek, Kıbrıs, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Estonya, Fransa, Almanya, Gürcistan, Yunanistan, Macaristan, İran, İrlanda, İtalya, Kazakistan, Ürdün, Kırgızistan, Litvanya, Letonya, Lübnan, Lüksemburg, Malta, Moğolistan, Fas, Karadağ, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Moldova, Rusya Federasyonu, Romanya, Slovakya, Sırbistan, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Suriye, Suudi Arabistan, Makedonya, Tacikistan, Tunus, Türkmenistan, Türkiye, Ukrayna, İngiltere, Özbekistan.