Coinbase çalışan sayısını azaltacak

Eylül sonu itibarıyla 4700 çalışanı bulunan kripto para borsası Coinbase iş gücünün yüzde 20'sini oluşturan 950 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Yapılan işten çıkarma 2023 yılı ilk çeyrekte 149-163 milyon dolar arasında maliyet yaratacak. İşten çıkarmalar ve diğer yeniden yapılanma tedbirleri ile harcamalar 2023 yılı ilk çeyrek sonunda yüzde 25 azalacak.