Coinbase çalışan sayısını azaltacak
Geçtiğimiz yılın haziran ayında çalışan sayısını yüzde 18 düşüren Coinbase, kripto para piyasasındaki daralmanın etkisiyle çalışan sayısını azaltmaya devam edeceğini duyurdu.
11.01.2023 - 09:37 |
Eylül sonu itibarıyla 4700 çalışanı bulunan kripto para borsası Coinbase iş gücünün yüzde 20'sini oluşturan 950 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.
Yapılan işten çıkarma 2023 yılı ilk çeyrekte 149-163 milyon dolar arasında maliyet yaratacak. İşten çıkarmalar ve diğer yeniden yapılanma tedbirleri ile harcamalar 2023 yılı ilk çeyrek sonunda yüzde 25 azalacak.
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