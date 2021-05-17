Coinbase, Dogecoin işlemlerine başlayacak

ABD merkezli kripto para borsası Coinbase'in CEO'su Brian Armstrong, "Dogecoin'i 6-8 hafta içinde işlemlerimiz arasına almayı planlıyoruz. Zaman içinde kripto piyasada para sayısı çok artacak. Ben bu durumu Apple ya da Google'ın uygulamalarına benzetiyorum. Zamanla uygulamalar gibi milyonlarca kripto para olabilir." dedi.

Elon Musk da dün gece Dogecoin'in işlem hızının daha yüksek olduğunu ifade etmişti. Musk açıklamasından bazı uzmanlar şirketin kriptoda tercih ettiği para biriminin Dogecoin olduğu iması okumuşlardı.