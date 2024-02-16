Coinbase kar etti

Yatırımcıların kriptoya olan ilgisi geçtiğimiz aylarda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) ilk spot Bitcoin borsa yatırım fonlarını (ETF) onaylamasıyla yeniden canlandı.

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SEC'in olumlu bir karar vereceği beklentisi 2023'ün son üç ayında Bitcoin fiyatını %57 artırdı. Bu da kripto borsası Coinbase'in işlem gelirinin dördüncü çeyrekte %64'lük bir artışla 529,3 milyon dolara yükselmesini sağladı.

Coinbase, 31 Aralık'ta sona eren üç aylık dönemde 273,4 milyon dolar ya da hisse başına 1,04 dolar kar etti. Geçen yılın aynı döneminde 557 milyon dolar ya da hisse başına 2,46 dolar zarar etmişti.