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Coinbase, Mastercard ile anlaştı

ABD'nin en büyük kripto para borsası Coinbase kurmakta olduğu NFT pazar yerinde, kullanıcıların ellerinde kripto para olmadığında Mastercard ile satın alma yapabilmelerine imkan verecek.

19.01.2022 - 14:14 |
Coinbase, Mastercard ile anlaştı

Coinbase, NFT satın alma deneyiminin basitleştirilmesi amacıyla Mastercard ile bir iş birliği anlaşması yaptığını duyurdu. 

Coinbase tarafından yapılan açıklamada, "Eğer bir NFT almak isterseniz öncelikle bir kripto para cüzdan hesabı açmanız, kripto para satın almanız ve sonra bu kripto paraları online pazar yerinde NFT almak için kullanmanız gerekiyor. Biz Mastercard kullanımına imkan vererek bunun daha kolay olacağını düşünüyoruz. Bu, NFT'lerin herkes için olabilmesini sağlayacak" ifadeleri kullanıldı.

Ancak NFT satın alanlar bunları saklayabilmek için Coinbase veya başka bir yerden kripto para cüzdanı edinmek zorunda.

Coinbase ekim ayında duyurduğu NFT pazar yeri için şu ana kadar 2,5 milyondan fazla kullanıcının bekleme listesine girdiğini de açıkladı.

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