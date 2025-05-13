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Coinbase, S&P 500'e katılıyor

Coinbase, Discover Financial Services'in yerini alarak S&P 500'e katılıyor. Kripto borsasının hisseleri seans sonrası işlemlerde %8 artış gösterdi.

13.05.2025 - 10:00 | | Foreks Haber
Coinbase, S&P 500'e katılıyor

Değişiklik 19 Mayıs'taki işlemlerden önce yürürlüğe girecek. Discover, Capital One Financial tarafından satın alınma sürecinde. Coinbase, 2021'de doğrudan listeleme yoluyla halka açıldığından bu yana, Bitcoin'in değer kazanması ve büyük kurumların spot Bitcoin borsa yatırım fonları oluşturmak için düzenleyici onay almasıyla ABD finans sisteminin daha büyük bir parçası haline geldi.

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Bitcoin geçen hafta 100.000 doları aşarak Ocak ayında ulaştığı rekor fiyata yaklaştı. Bununla birlikte, Coinbase özellikle değişken bir hisse senedi oldu ve 2021'in sonlarındaki zirvesinin oldukça altında işlem görüyor. Hisseler pazartesi günü 207,22 dolardan kapanarak şirkete 53 milyar dolarlık bir piyasa değeri kazandırdı. Hisse senedi en yüksek seviyesinde 357 doların üzerinde işlem gördü.

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