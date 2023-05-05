Coinbase zararını azalttı

Maliyetleri kısma ve gelirleri çeşitlendirme çabalarının etkisiyle Coinbase ilk çeyrekte zararı geçen yılın aynı dönemindeki 429,6 milyon dolardan 78,9 milyon dolara çekti.

İlk çeyrekte hisse başına net zarar 1,98 dolardan 0,34 dolara indi. Analistler ise hisse başına 1,35 dolar zarar bekliyordu.

Coinbase'in gelirleri ise ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 azalarak 772,5 milyon dolara geriledi. Faaliyet harcamaları yüzde 24 düşüşle 607 milyon dolar oldu.