Credit Agricole ons altın tahminini revize etti

Banka, 2024 yılı ilk çeyrek için ons altın fiyat tahminini 2050 dolara çıkarırken, 2024 yılı ikinci çeyrekte fiyatın 2000 dolar seviyesine geri geleceğini öngördü.

Credit Agricole, 2023 yıl sonu için fiyat tahminini 2000 dolar olarak sürdürdü.

ABD dolarının 2023 yılı son çeyrekte ve 2024 yılı ilk çeyrekte zayıflayacağını öngören Credit Agricole, bunun gerçekleşmesinin altının cazibesini güçlendireceğini de vurguladı.