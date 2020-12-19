Crm Nedir, Ne İşe Yarar? Crm Programları Neden Kullanılır?

CRM açılımı customer relationship management olmaktadır. Bunun Türkçe karşılığı ise müşteri ilişkileri yönetimidir. Son yıllarda sıklıkla başvurulmasının sebebi ise firmaların halihazırda var olan ya da potansiyeli olan müşterileriyle kurdukları ilişkiyi en etkin seviyeye çıkarmak olmaktadır.



CRM Nedir?



Mikro ölçekli firmalardan büyük holdinglere kadar bütün işletmelerinin ana hedefi karlılıklarını arttırmak olmaktadır. Bunun içinde dünya üzerinde bulunan bütün firmalar müşteri ile ilişkilerini önem vermektedir. Bu ilişkilerin istenilen düzeyde tutulması için ise CRM yazılımlarından destek alınmaktadır. Bu sayede firmalar ile müşterileri arasındaki ilişkilerde etkinlik ve verimlilik sağlanmaktadır. Bu sistemler sayesinde müşterilerin ihtiyacı olan şeyleri en iyi şekilde anlamak mümkün olmaktadır. Bundan sonraki aşama ise müşterilerinin ihtiyacına yönelik ürünler geliştirmek ve bu ürünleri doğru müşteriler ile doğru zaman ve doğru fiyatla eşleştirmek olmaktadır.



CRM Ne İşe Yarar?



Müşteri ilişkileri yönetiminin tam karşılığı ise müşterilerin isteklerini dinleyerek onları satış yapabilmek için yeni stratejiler geliştirmektir. CRM yazılımları da şirketlerin bu amaçlarına hizmet etmektedir. Aynı zamanda bu yazılımlar mevcut müşterileri korurken potansiyel müşterilere de daha etkin bir şekilde ulaşmayı sağlamaktadır. Bu sistemler Ayrıca müşterilerin kendilerini özel hissetmelerini dolayısıyla da firmaya bağlılıklarını artırmalarını sağlamaktadır.



CRM Programları Neden Kullanılır?



Mikro, orta veya büyük ölçekli olduğuna bakılmaksızın firmaların CRM yazılımlarını bu kadar tercih edilmesindeki sebep elbette ki firmaya sağladığı artı değerler olmaktadır. CRM programlarının firmalara sağladığı iki temel fayda bulunmaktadır. Bu faydalar şunlar olmaktadır.



Öncelikle CRM yazılımları firmaların müşterilerini dinlemektedir, daha sonra müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını anlayarak bunlara hızla cevap veren yazılımlar olmaktadır. Diğer bir yandan firmaların potansiyel müşterilerine ulaşmada da yine CRM yazılımları kullanılmaktadır. Hem halihazırda var olan müşterilerin sadık müşteri sınıfına yükselten hem de potansiyel müşterilere en verimli şekilde ulaşabilen CRM yazılımları; firmaların ürünleri arasında da çapraz satış gerçekleştirebilmektedir. Bu özelliklerine ek olarak firmaların siparişlerini büyük bir hızla satışa dönüştürülebilen kurumlar haline getirmektedir CRM yazılımları için müşteriler kesinlikle genellenmez. Analiz yapabilen yazılımlar detaylarla ilgilenir.



CRM yazılımlarının firmalara sağladığı bir diğer fayda ise satış işlemlerinin kolaylaştırılmasıdır. Çünkü bu yazılımlar müşterilerinin tüm satın alma alışkanlıklarını bilmektedir. Diğer bir yandan satış personellerinin performansı da bu yazılımlar üzerinden takip edilebilmektedir. Firmaların pazarlama departmanları için ise tüm kampanya bilgilerine ve çapraz satışa yönlendiren CRM yazılımları bu departmanda ki elemanların satışlarını kolaylaştırır.



CRM Programları Neden Kullanılır?



Firmaların CRM programlarını kullanmasında ki temel amaç kârlılığını arttırmaktır. Bunun için ise gerekli olan elbette ki satış oranlarını arttırmak olmaktadır. Bunu sağlamanın en emin yolu ise sadık müşteriler oluşturmak ve potansiyel müşterilere en doğru şekilde ulaşmak olmaktadır. Ayrıca halihazırda var olan müşterilere çapraz satış yapabilmek de firmaların karlılığını arttırmaktadır. Tüm bu işlemler için büyük küçük bütün firmalar CRM yazılımlarından faydalanmaktadır.