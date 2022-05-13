Daly, 50 baz puan faiz artırımına destek verecek

Daly, finansal şartların enflasyonun aşağı gelmesine yardım edecek şekilde daha da sıkılaştığını görmeyi arzu ettiğini belirtti.

San Francisco Fed Başkanı, 75 baz puanlık bir faiz artırımının ise öncelikli değerlendirmeleri olmadığını belirtti.

Daly, bu yıl FOMC'nin oy verme hakkına sahip bir üyesi değil.

"Gelecek 2 toplantıda 50'şer baz puanlık artırıma gitmeyi durdurmak için şu anda neden görmüyorum" diye konuşan Daly, talebin arzdaki sıkışıklık ile aynı çizgiye getirilmesi için finansal şartların sıkılaştırılmasını beklediğini ve istediğini ifade etti.