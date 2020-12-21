Damping Nedir? Ekonomide Anti-Damping Ne Anlama Gelir?

Damping; uluslararası bir sektörden pay elde etmek ya da pazar sürklase etmek hedefiyle ülke içerisinde satılan malların daha düşük fiyatlar ile satılmasıdır. Halk içerisinde bilinen şekli ve en sade tanımı ile malın fiyatını düşürüp satmak olarak tanımlanabilir.



Damping Nedir?



Damping sözcüğünün anlamı; fiyat düşürmek, malı normalde satıldığından daha düşük fiyata satmaktır. Damping, ihracatçı bir şirketin malını iç sektörde sattığı fiyatı, dış sektörde daha düşük fiyat ile satmasına verilen isimdir.



Damping; ucuz mal satmak anlamına gelmemelidir. Bir ürün ucuz ancak damping olmadan ya da pahalı ancak dampingli olabilmektedir. Damping sözcüğü bir karşılaştırma konusu olarak tanımlanabilir. Bu karşılaştırma; bir ürünün ihracatındaki fiyatıyla ihracatçı ülkede yer alan eşdeğer ürünün normal değeri arasında yapılmalıdır. Eğer ihraç fiyatı normal olan değerden düşük ise, ürünün dampingli olduğu kabul edilmektedir. İkisi arasında farkın bulunmasına verilen isim ''damping marjı''dır.



Ekonomide Anti-Damping Ne Anlama Gelir?



Anti- damping, oluşan rekabetlerin kırılması faaliyetlerinin önüne geçilmesi hedefiyle alınan karar ve uygulamalar olarak tanımlanabilir. Rekabet kırma hedefi ile yapılan bütün faaliyetleri önlenmek ve haksız rekabeti engellemek için bakanlıklar, ticari birlikler ve ticaret odaları açısından alınan bütün kararlar anti- damping uygulamaları şeklinde dikkate alınmaktadır. DTÖ, haksız rekabetin önlenmesi hedefi ile üye ülkelere bir sürü şart koymaktadır.



Ülkelerde bulunan bakanlıklar doğacak zararlı fiyat düşürme faaliyetlerinin önceden incelemesini yaparak veya uygulanmış olan işlemleri gözlemleyip anti- damping önlemlerini almaktadırlar. Bir üretici üretmiş olduğu ürünün bir başka ithalatçı açısından sektöre daha ucuz fiyata sokulduğunu ispat ettiği takdirde yetkili kurumlara anti- damping başvurusu yaparak soruşturma açtırabilmektedir.



Anti-Damping Uygulamaları



DTÖ yani Dünya Ticaret Örgütü şartları, bütün üye ülkelere, yerel endüstrilerini yabancı ihracatçıların, haksız anlamda yapılan ticaret uygulamalarına karşı korumaları adına gereken önlemleri alma olanağı tanımaktadır. Dampingli ihracat, söz konusu olabilecek haksız ticaret uygulamalarından birisidir.



Yetkili olan makamlar; zarar ve dampingin ya da zarar tehdidinin büyüklüğünü, varlığını ayrıca bunların içerisindeki nedensellik bağını inceleyip gerekliği görüldüğü durumlarda dampingin engellenmesi veya telafi edilmesi hedefiyle anti- damping önlemini almaktadırlar. Anti- damping uygulamaları bu şekilde açıklanabilir.