Darphane, Reşat altın basımına yeniden başladı

Darphane, 1909-1918 yılları arasında yapılan Reşat altının üretimine yeniden başladı. Peki Reşat altınlarının üretimine neden ihtiyaç duyuldu, fiyatı ne olacak?

BUNA NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU, KAÇ ADET BASILACAK?

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, TRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Piyasadaki orijinalleri yastıkaltında bulunuyordu. Eğer alışveriş yapmak istersen bunlar aşırı prim yapıyordu. Kötü niyetli kişiler de Reşat altınlarının Darphane tarafından basılmasından dolayı piyasaya düşük ayarlı taklidini sürmeye başladı. Vatandaşlar da mağdur oldu. Kuyumcular da bundan muzdarip oluyordu. Yoğun bir talep geldi. Bizim de gayretimiz sonucu Darphane Genel Müdürlüğü isteğimize sıcak baktı. Bugünden itibaren Reşat altınları orijinal kalıpla yeniden basıma geçti.

Burada esnafımıza şunu da duyurmak istiyorum. Bayram sonrası 18 Temmuz’da Darphane'mize gelip altınlarını verip, Reşat altınlarını alıp vatandaşlarımıza sunabilirler.

VATANDAŞLAR REŞAT ALTINLARINA NEREDEN BAKACAK?

Herkesin güvenilir kuyumcuları vardır. Oda ve dernek üyesi kuyumcular kötü niyetli kişilere el vermek istemez. Kuyumculardan alabilirler. Bunun ayırt edici özelliklerini genel müdürümüz açıkladı. Yüksek teknolojili kameralarla bunu çekip bazı özellikler eklediler. Bunları biz vatandaşlarımıza ve esnafımıza duyuracağız. Bilgilendirerek gönül rahatlığı ile güvendikleri kuyumculardan Reşat altınlarını alabilirler.

NE KADARA SATILACAK, CUMHURİYET ALTININA GÖRE FARKLI OLACAK MI?

22 ayar olacak, çok az bir gram farkı olacak. Bunların fiyatları günlük altın fiyatları neyse ona göre alınacak. Darphane'ye bir basım maliyeti olacak. O saatteki altın fiyatları neyse üzerindeki işçilikle birlikte vatandaşlara satılacak."