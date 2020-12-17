Dask Nedir, Ne İşe Yarar? Dask'ın Amaçları Nelerdir?

DASK, ülke genelinde pek çok sigorta şirketli ve bunlara bağlı faaliyet gösteren acenteler ile bankalar tarafından yapılan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, ev almak isteyen kişiler için zorunlu tutulmuştur. Özellikle Dask için istenen düşük primler bireylerin bu güvenceden daha kolay şekilde yararlanmasına yardımcı olmaktadır.



Dask Nedir?



DASK’ın açılımı Doğal Afetler Sigortaları Kurumu’dur. Aslında Dask, vatandaşlara ev alımlarında zorunlu deprem sigortası sahibi olmalarına yardımcı olan ve bu sigortanın yönetiminden sorumlu bir kamu kuruluşudur. Zorunlu deprem sigortası yani Dask yaptırarak, deprem ve deprem nedeniyle ortaya çıkan yangın, yer kayması ya da tsunami gibi risklerinde bireyler maddi güvence sağlamaktadır. Dask sadece deprem sarsıntısından sonra oluşan konutla ilgili zarar durumlarında değil, depremin sonucunda oluşan tsunamisi ya da yangın gibi büyük zararlarda da güvence sağlamaktadır. Bu açıdan aslında deprem sigortasının önemini çok büyüktür.



Dask, belli primler ile ödenir. Zorunlu olduğu için Dask primleri kuruma göre değişmez. Herhangi bir sigorta şirketinden ya da acentede Dask yaptırabilirsiniz.



Ne İşe Yarar?



Dask, herhangi bir konutun deprem sonrasında kısmi hasarlı ya da tamamen oturulamaz hale gelmesine karşı kişinin konutu ile ilgili zararını tazmin ederek bireylerin Dask sayesinde hayatlarının normale dönmesini sağlar. Dask, özellikle deprem bölgesi olan yerler açısından önemlidir. Deprem bölgesi olarak kabul edilen ülke ve şehirlerde Dask yaptırarak, deprem sonucunda ortaya çıkan maddi kayıpları kapatabilirsiniz.



Dask'In Amaçları Nelerdir?



DASK’ın deprem sonucunda hem konutlara hem de sigortayı yaptıran bireylere karşı bazı amaçları bulunur. Bu amaçlar şöyle sıralanabilir:

1) Bütün konutları Dask çerçevesinde depreme karşı güvence altına almak,

2) Deprem sonrasında oluşan tüm mali hasarların tazmin yükünü paylaşmak,

3) Devletin üzerinde bulunan deprem kaynaklarındaki giderleri azaltmak,

4) Devlete ileride herhangi bir deprem sonrasında oluşan zararlar için fon oluşturmak,

5) Ülkemizde daha güvenli bir yapılaşma için destek olmak,

6) Toplum genelinde, güvence ve sigorta bilincini oluşturmak.

Bu amaçların hepsi hem devleti hem de bireyleri korumak amacı taşımaktadır.



Deprem Sigortasının Önemi Nedir?



Ülkemiz jeolojik ve topografik özellikleri bakımından sıklıkla deprem başta olmak üzere diğer doğal afetlerin yaşandığı bir yapıdadır. Bu bilgi doğrultusunda son 60 yılda ülkemizde yaşanan doğal afetlere ev bu afetlerin verdiği hasara bakıldığında, hasarın yaklaşık ¾’ü deprem kaynaklı olduğu anlaşılmıştır.



Zorunlu Deprem Sigortası yani Dask ise ülkemizde herhangi bir olası deprem halinde meydana gelen hasarların telafisi için bir zorunluluktur. Aslında DAsk, bir zorunluluk olmaktan çok kişinin maddi anlamda bir güvencede olmasıdır.