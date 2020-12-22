Dax Nedir? Dax Endeksi Ne Anlama Gelir?

Dax, aslında bir açılımın kısaltması durumundadır. Piyasayı incelemek isteyen bir kişinin de yakından takip etmesi gereken önemli bir ekonomik faktördür.



Dax Nedir?



Kuruluş yılı 1988 olan bir borsa hisse senedi endeksidir. Almanya Frankfurt merkezlidir. Otuz büyük Alman şirketinin bir araya gelmesi ile birlikte oluşmuştur. Frankfurt kentinde bulunan iş adamlarının hisse senetleri üzerinde kontrolü sağlaması amacı ile kurulmuştur. Borsada önemli bir konuma sahiptir. İçeriğinde bulunan şirket Alman borsasının en büyük ve en çok işlem gören borsa hisselerine sahiptir. Dünyada en aktif işlem gören, talebin üst düzeyde olduğu bir ekonomik endekstir.



Dax Endeksi Ne Anlama Gelir?



Dax endeksi, Almanya ana borsa endeksini oluşturmaktadır. Aynı zamanda halka açık genel piyasa endeksi anlamına da gelmektedir. Otuz büyük Alman şirketinin piyasa durumu sürekli olarak incelenerek Dax endeksi oluşur. Alman borsasının, hisse senetlerinin bir göstergesi olarak da kullanılır. Dax endeksinde para birimi olarak Euro kullanılmaktadır.



Dax Diğer Ülkeler Tarafından Kullanılabilir mi?



Evet, Dax ile Alman ekonomisine giriş yapmak diğer ülkeler için hem daha kolay hem daha avantajlı bir işlemdir. Dax aracılığı ile Alman borsasına ve Avrupa ekonomisine girerek küresel ekonomi içinde yer almakta kolaylaşıyor. Ülkemizde bu işlem direkt olarak yapılamasa da aracı kurumlar sayesinde gerçekleşiyor. Ancak tabi ki yabancı bir piyasada işlem yapmak risklidir. Yatırım yapılmadan önce kur riski göz önüne alınmalıdır.