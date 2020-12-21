Defterdar Nedir, Görevleri Nelerdir? Defterdar Ne İş Yapar?

Yönetim bilimi ve hukuk okuyanlar da defterdar olabilir. Bunun dışında defterdarlıkta çalışmak isteyenlerin 12 yıl boyunca kamuda çalışmış olması gerekiyor. Maliye Yüksekokulu Mezunları içinse bu süre 14 yıldır. Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığında ya da defterdar yardımcısı olarak 2 yıl boyunca çalışan kişiler de defterdar olmak için başvuru yapabilir.

Defterdar Nedir?

Defter ve ''dar'' ekinden türetilen defterdar sözcüğü, defter tutan / düzenleyen demektir. Eski adı maliye nazırıdır. Bir ildeki mali işlerden sorumlu yüksek dereceli memurlarına defterdar adı verilir. Günümüzde defterdarlık kurumuna bağlı birçok eğitim ve konaklama tesisi bulunmaktadır. Ek olarak kayyımlık birimi hizmeti veren birçok kurum da defterdarlık ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlıdır. Defterdarlığa bağlı birimler şu şekilde sıralanabilir: Muhasebat Birimleri, Personel Müdürlükleri ve Muhakemat Birimleri.

Defterdarların yardımcıları arasında saymanlık ve muhasebe müdürleri yer alır. İlçe Mal Müdürlüklerine bağlı personellerle de mali işletin düzenlenmesinde ve denetlenmesinde defterdarlara yardım eder.

Defterdarın Görevleri Nelerdir?

1- Saymanlık müdürlüklerine ait gelir gider istatistiklerini değerlendirmek.

2- Bağlı bulunan il ve ilçelerin mali işlerinin mevzuata göre yapılıp yapılmadığını denetlemek.

3- Memuriyet mahallerinin tespitine ilişkin liste hazırlamak.

4- Mal müdürlüklerine hazine avukatı ve saymanlık müdür yardımcısı atamak.

5- İl ve ilçe birimlerini inceleyip mevzuata aykırı hareket edenler hakkında yasal işlem başlatmak.

6- Bütçe sisteminde performans denetimi yapmak.

Defterdar Ne İş Yapar?

Defterdar, vergilerin düzenli ve yasaya uygun bir şekilde tahsil edilmesini sağlar. Bunun için muhasebe ve mal müdürlüklerinde çalışan müdür ve personellere gerekli direktifleri verir. Defterdar bağlı bulunduğu ilin merkez ve ilçe teşkilatlarından sorumludur. Bu teşkilatlarda görev alacak personellerin atamasını gerçekleştirir. Personellerin sicillerin tutturulmasından da defterdar uzmanı ve yardımcısı sorumludur.