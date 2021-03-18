Değerli metaller yükseldi

Değerli metallerdeki tırmanışta, ABD Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (Federal Open Market Committee. - FOMC) kararını açıklamasının ardından Dow Jones ve S&P 500 gibi önde gelen hisse senedi endekslerinin rekor düzeylerdeki kapanışları etkili oldu.

Fed Başkanı Jerome Powell, FOMC kararı sonrası yaptığı açıklamada, istihdam ve enflasyonda "önemli bir gelişme" olana kadar tahvil alımlarını sürdüreceklerini vurguladı.

Gelişmelerle, altın yüzde 0.20 artışla ons başına 1,748.41 dolara, paladyum yüzde 0.53 artışla ons başına 2,500 doları da aşarak 2,590.68 dolara, platin yüzde 0.17 artışla 1,217.20 dolara ve gümüş de yüzde 0.14 artışla 26.34 dolara yükseldi.