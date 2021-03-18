Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaDeğerli metaller yükseldi
HaberlerUzmanpara Haberleri Değerli metaller yükseldi
ABONE OL

Değerli metaller yükseldi

Küresel emtia piyasalarında değerli metal fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrasında hızla tırmandı ve paladyum fiyatları Mart 2020 düzeylerine yükseldi.

18.03.2021 - 07:49 | | DHA
Değerli metaller yükseldi

Değerli metallerdeki tırmanışta, ABD Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (Federal Open Market Committee. - FOMC) kararını açıklamasının ardından Dow Jones ve S&P 500 gibi önde gelen hisse senedi endekslerinin rekor düzeylerdeki kapanışları etkili oldu.

Fed Başkanı Jerome Powell, FOMC kararı sonrası yaptığı açıklamada, istihdam ve enflasyonda "önemli bir gelişme" olana kadar tahvil alımlarını sürdüreceklerini vurguladı.

Gelişmelerle, altın yüzde 0.20 artışla ons başına 1,748.41 dolara, paladyum yüzde 0.53 artışla ons başına 2,500 doları da aşarak 2,590.68 dolara, platin yüzde 0.17 artışla 1,217.20 dolara ve gümüş de yüzde 0.14 artışla 26.34 dolara yükseldi.

GÜNCEL HABERLER

Brezilya'da bir günde 2 bin 648 kişi daha hayatını kaybetti!

Brezilya'da bir günde 2 bin 648 kişi daha hayatını kaybetti!

Akaryakıtta tavan fiyat kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Akaryakıtta tavan fiyat kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

İstanbul'da dev denetim! Ekipler sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı

İstanbul'da dev denetim! Ekipler sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı

Afganistan'da askeri helikopter düştü: 9 ölü

Afganistan'da askeri helikopter düştü: 9 ölü

Eskişehir ve Bilecik'te korkutan gelişme! 1 hafta yetti

Eskişehir ve Bilecik'te korkutan gelişme! 1 hafta yetti

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Berat Kandili ne zaman 2021 hangi gün? Berat Kandili önemi ve tarihi nedir?

Berat Kandili ne zaman 2021 hangi gün? Berat Kandili önemi ve tarihi nedir?

Sıradaki Haber
SGK başvuruları alıyor! Toplu ödeme yapılıyor

SGK başvuruları alıyor! Toplu ödeme yapılıyor

Sıradaki Haber
'Derin pandemi'ye ve bu 5 maddeye dikkat!

'Derin pandemi'ye ve bu 5 maddeye dikkat!

Sıradaki Haber
TUSAŞ Dijital peç'i nasıl oluşturulur? 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne özel Dijital Peç oluşturma ekranı

TUSAŞ Dijital peç'i nasıl oluşturulur? 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne özel Dijital Peç oluşturma ekranı

Sıradaki Haber