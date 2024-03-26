Dell çalışan sayısını azalttı

2 Şubat 2024 itibarıyla, bir yıl önce 126.000 olan çalışan sayısı yaklaşık 120.000'e düştü. Dell pazartesi günü yaptığı açıklamada, PC'lere ev sahipliği yapan müşteri çözümleri grubundaki (CSG) net gelirin tüm yıl boyunca artmasını beklediğini söyledi.

Haberin Devamı

Segmentin geliri dördüncü çeyrekte %12 düşmüştü. Dell kısa vadeli zorluklara karşı uyarıda bulunurken, şirket 2025 mali yılında talebin iyileşmesini ve fiyatlandırma ortamının daha rekabetçi olmasını bekliyor.