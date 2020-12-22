Demirbaş Nedir? Muhasebe'de Neler Demirbaş Sayılır?

Türkçede kullanılan demirbaş kelimesi genel anlamı ile bir yerde bulunan sabit eşya anlamında kullanılır. Demirbaş eşyalar kullanılan alana veya işe göre değişebilir.



Demirbaş Nedir?



Demirbaş kelimesi; bir kişiye veya bir yere kayıtlı halde bulunan eşya listesi anlamını taşır. Demirbaş eşyaların yitirilmemesi veya herhangi bir zarara uğramaması gereklidir. Demirbaş eşyalar görevlinin değiştiği iş yerlerinde yeni görevliye devredilen zarar görmemesi gereken eşyalardır.



Kiraya verilen evlerde, iş yerlerinde veya çeşitli mesleki anlamlarda kullanılabilen demirbaş kelimesi pek çok eşyayı kapsayabilir. Örneği; kiraya çıkılan bir evde kiracı ile ev sahibi arasında yapılan kira sözleşmesinde evde sabit bulunan ve başına herhangi bir şey gelmemesi gereken bir demirbaş eşya listesi yer alır. Bu listeye; kombi, ankastre mutfak eşyaları, klima gibi çeşitli sabit eşyalar dahil edilebilir. Kiracının evden çıktığı zaman demirbaş listesine dahil olan eşyalarda herhangi bir sorun veya problemin olmaması gereklidir.



Muhasebede Neler Demirbaş Sayılır?



Her iş alanında olduğu gibi muhasebede de demirbaş kavramı kullanılır. Muhasebede kullanılan ve demirbaş hesabı diye adlandırılan kavram; işletmenin düzgün çalışması için gerekli olan her çeşit büro makinesi ve cihazını; masa, sandalye, koltuk gibi mobilyaları içeren bir kavramdır.



Bir muhasebe işyerinde demirbaş olarak sayılan eşyalar; bilgisayar, yazar kasa, hesap makinesi, yazıcı, telefon, evrak dolabı, koltuk, masa, sandalye, sehpa, kitaplık varsa mutfak ve tuvalet eşyaları gibi maddi karşılığı olan çeşitli mobilya ve eşyadan oluşur.