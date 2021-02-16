Demokratlardan 'teşvik paketi' adımı

Politico'nun haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Partili üyeler 14 Mart (istihdam destekleri provizyon süresi doluyor) olarak belirlenen son tarih öncesinde teşvik paketi konusunda taslak oylaması yapmayı planlıyorlar.

Temsilciler Meclisi üyeleri parça parça gelen teşvik paketi tekliflerini bir uzlaştırma taslağı haline getirmeyi planlıyorlar. Cumhuriyetçi Parti, Biden yönetiminin 1,9 trilyon dolarlık planına halen destek vermiş değil.