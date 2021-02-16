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16.02.2021 - 16:35 | | Foreks

Demokratlardan 'teşvik paketi' adımı

ABD'de Demokratlar gelecek hafta teşvik paketi konusunda taslak oylaması planlıyor.

Demokratlardan 'teşvik paketi' adımı
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Politico'nun haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Partili üyeler 14 Mart (istihdam destekleri provizyon süresi doluyor) olarak belirlenen son tarih öncesinde teşvik paketi konusunda taslak  oylaması yapmayı planlıyorlar.

Temsilciler Meclisi üyeleri parça parça gelen teşvik paketi  tekliflerini bir uzlaştırma taslağı haline getirmeyi planlıyorlar. Cumhuriyetçi Parti, Biden yönetiminin 1,9 trilyon dolarlık planına halen destek vermiş değil.

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