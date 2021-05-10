'Destek programlarının sürdürülmesi gerek'

ECB Baş Ekonomisti Philip Lane, Avrupa ekonomisini canlandırmak üzere yapılan desteklerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Fransız Le Monde gazetesine açıklama yapan Lane, Avrupa ekonomisinin 2019 yılı büyüklüğüne ancak 2022 yılı bahar aylarında ulaşabileceğini belirtirken o dönemin işsizlik oranlarına ulaşmanın ise 2023'ü bulacağını tahmin etti.

Şu anda AB ekonomisinin 2019 döneminin %4-5 altında bir aktivite noktasında olduğunu ifade eden Lane, "Klasik bir resesyonda bu farka %2-3 olurdu" dedi.

Lane, ekonomide toparlanmanın hızlı olmasını beklediğinin de altını çizdi.