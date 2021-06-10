Deutsche Bank ciddi mali kayba uğrayacak

Deutsche Bank, Almanya Yüksek Mahkemesi'nin bankaların tüketicilerden aldıkları işlem, harç ücretleri konusunda tüketiciler lehine verdiği karardan ciddi mali kayba uğramayı bekliyor.

Deutsche Bank Mali İşler Direktörü James von Moltke yaptığı açıklamada, cari çeyrekte 100 milyon euro, takip eden iki çeyrekte 200 milyon euro olmak üzere 300 milyon euro civarında bir kayıpla karşı karşıya kalmayı beklediklerini ifade etti.