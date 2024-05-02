Deutsche Bank personel maaşlarına zam yapacak
Deutsche Bank AG, Almanya'da personelinin büyük bir bölümünün maaşlarını %12,5 oranında artırmayı kabul etti.
02.05.2024 - 13:54 | | Foreks Haber
Deutsche Bank, Postbank perakende bölümünde çalışan yaklaşık 8.700 çalışanın maaşlarının haziran ayında %7 oranında artacağını ve ardından gelecek yıl temmuz ayında %4,5 oranında ikinci bir zam vereceğini söyledi.
Haberin Devamı
Deutsche Bank sözcüsü, haziran ayında herkesin maaşına en az 270 euro zam yapılmasına yönelik ek bir anlaşmanın dönem boyunca ortalama artışın %12,5 olacağı anlamına geldiğini vurguladı.