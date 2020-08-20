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20.08.2020 - 13:15 |

Deutsche Bank'a göre euro-dolar paritesinde kar realize etme zamanı

Deutsche Bank stratejisti George Saravelos, Banka'nın müşterilerine euronun ABD doları karşısındaki değer artışından elde ettikleri karları realize etmelerini tavsiye etti.

Deutsche Bank'a göre euro-dolar paritesinde kar realize etme zamanı
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"EUR/USD'de 1,10 seviyesinden bu yana uzun pozisyon alınmasını ifade ettik ve EUR/USD Temmuz ayında 1,15 seviyesine yükseldi. Ancak bu hafta paritede yukarı hareket 1,20 hedefine ulaştı. Şimdi karların realize edilmesi taraftarıyız ve Eylül'e yaklaşırken daha dengeli bir görünüm bekliyoruz" diye konuşan Saravelos, hem teknik hem makro ölçümlerin euro hareketin olgunlaşmakta olduğuna dair işaret verdiklerini vurguladı.

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