Deutsche Bank'tan EUR/USD için tavsiye

Deutsche Bank, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi toplantısı sonrası konuşan ECB Başkanı Christine Lagarde'ın daha şahin bir pozisyona geçilmekte olduğu yönünde sinyaller verdiğini belirtti ve yatırımcılara EUR/USD için uzun pozisyon tavsiye etti.

ECB Başkanı Lagarde'ın bu yıl bir faiz artırımının uzak ihtimal olduğu ifadesini tekrarlamaktan kaçındığına dikkat çeken Deutsche Bank'ın yayınladığı yatırımcı notunda "Lagarde'ın açıklamaları yavaş ilerleyen bir takvim temelli yönlendirmeden, çok daha aktif bir şeye dönüşün net sinyallerini verdi" ifadeleri kullanıldı.

ECB'nin canlı bir merkez bankasına dönmekte olduğunu belirten Deutsche Bank analisti George Saravelos, EUR/USD için kısa pozisyonları kapatmakta olduklarını söyledi.

Saravelos, "EUR/USD için kısa pozisyon tavsiyemizi kapatıyoruz ve uzun pozisyona dönüyoruz" ifadelerini kullandı.