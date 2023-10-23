Deutsche Bank'tan euro/dolar tahmini
Deutsche Bank, euroya ilişkin görüşünün nötr olduğu ve bu nedenle euro/dolar paritesi için 2023 sonu tahminini 1,15'ten 1,07'ye düşürdüklerini bildirdi.
23.10.2023 - 09:41 | | Foreks Haber
Deutsche Bank, euro/dolar paritesinde nötr kalmalarının ana nedeninin ABD büyümesinin Avrupa'ya göre göreceli olarak daha iyi performans göstermesi nedeniyle paritenin bu yıl yükselememesi olduğunu söyledi.
Haberin Devamı
Enflasyon ve para politikası konusunda Deutsche Bank, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) hala "dolarda düşüş için en önemli katalizör" olarak işaret etti.
BNP Paribas da bu ay 2023 sonu için euro/dolar tahminini 1,10'dan 1,07'ye çekmişti.