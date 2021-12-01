Deutsche Bank'tan petrol tahmini

Deutsche Bank analistleri yayınladıkları raporda, "OPEC'in üretim artırımına ara vermesinin fiyatları yukarı taşıyacak bir adım olacağı yanlış bir düşünce olacaktır. Yaptığımız modellemeler, OPEC+ üretim artışını nisan ayına kadar ötelese bile ilk çeyrekte arz fazlası oluşacağına işaret ediyor" ifadelerine yer verdiler.

Analistler, arz fazlasının etkisi ile NYMEX'te Batı Teksas petrolünün gelecek yıl 60 dolar/varil seviyesinin altına inebileceğini öngördüler.

NYMEX'te ocak vadeli Batı Teksas petrolü şu sıralarda düne göre 1,67 dolar artışla 67,85 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor. Mart vadeli için de fiyat 67,18 dolar seviyesinde.

ICE'de şubat vadeli Brent petrolü de düne göre 1,85 dolar artışla 71,08 dolar/varil seviyesinde.