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Deutsche Telekom'dan dev satış

Alman telekom şirketi Deutsche Telekom, özel sermaye şirketleri Warburg Pincus ve Apax Partners’dan oluşan bir konsorsiyum ile Hollanda birimini 5,1 milyar euroya satma konusunda anlaştı.

07.09.2021 - 13:38 | | AA
Deutsche Telekom'dan dev satış

Deutsche Telekom’dan yapılan açıklamada, Alman şirketin T-Mobile Hollanda'daki payı ve İsveçli Tele2'nin yüzde 25’lik payının New York Merkezli Warburg Pincus ve Londra merkezli Apax Partners’dan oluşan bir konsorsiyuma 5,1 milyar euroya satılması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Avrupa medyasında, Apollo Global Management Inc. ve Hintli milyarder Mukesh Ambani’ye ait Reliance Industries Ltd.’nin T-Mobile Hollanda'nın satışıyla ilgilendiğine ilişkin haberler yer almıştı.

T-Mobile ABD'deki hisse payını artırıyor

Diğer taraftan, Deutsche Telekom ve dünyanın en büyük teknoloji yatırımcılarından Japonya merkezli SoftBank Group ile Alman şirketinin T-Mobile ABD’deki payını artıracak 7 milyar hisse takas anlaşması yaptığını da açıkladı.

Anlaşmayla, Deutsche Telekom T-Mobile ABD'deki hisse payını yüzde 5,3 artırarak yüzde 48,4'e çıkaracak.

SoftBank, karşılığında Deutsche Telekom'dan nakit para ve yüzde 4,5 hisse alacak. SoftBank, Alman şirketinden alacağı hisseleri 2024 yılının sonuna kadar satmayacak.

Frankfurt borsasında işlem göre Deutsche Telekom hisseleri haberler sonrası yüzde 1’den fazla yükseldi.

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