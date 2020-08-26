Dev şirket 19 bin kişiyi işten çıkaracak

American Airlines, koronavirüs salgını nedeniyle azaltılan uçuş sayısı ve federal yardımın sona erecek olması nedeniyle Ekim ayında 19 bin çalışanını işten çıkaracağını bildirdi.

Koronavirüs salğını öncesinde 140 binden fazla çalışanı bulunan American Airlines'ın Ekim sonunda bu sayıyı 100 bin civarına indirmiş olacağı tahmin ediliyor.

American Airlines yaptığı açıklamada, 2020 yılının son çeyreğin normalde planmış olanın yarısından daha az uçuş yapılacağını ve uzun mesafeli uluslararası uçuşlarda kapasitenin 2019 seviyesinin sadece yüzde 25'i seviyesine indirileceğini de belirtti.