'Dijital euro banka mevduatlarını azaltır'
Morgan Stanley analistleri tarafından yapılan tahminlerde, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) dijital euro çıkarması halinde Euro Bölgesi'ndeki bankaların müşteri mevduatlarının yüzde 8'ini kaybedecekleri öngörüldü.
16.06.2021 - 06:52 |
Morgan Stanley analistleri bu tahminlerini, 15 yaşın üzerindeki tüm Euro Bölgesi vatandaşlarının tamamının, dijital euronun çıkarılması halinde ECB kontrolündeki dijital bir cüzdana vatandaşın aktarabileceği maksimum miktar olacağı öngörülen 3 bin euroyu aktaracaklarını baz aldı.
Analistler yaptıkları değerlendirmede, "Bu durum teorik olarak Euro Bölgesi toplam mevduatlarını 873 milyar euro, yani yüzde 8 azaltacak" ifadelerini kullandılar.
Morgan Stanley'e göre mevduatlarda azalma Baltık ülkeleri, Çekya, Slovenya, Slovakya ve Yunanistan gibi küçük ülkelerde yüzde 8 ortalamasının çok üzerine çıkacak. Kişi başına 3 bin euronun dijital cüzdana aktarılması bu küçük ülkelerde toplam mevduatları yüzde 17-30 arasında aşağı çekecek.