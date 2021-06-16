'Dijital euro banka mevduatlarını azaltır'

Morgan Stanley analistleri bu tahminlerini, 15 yaşın üzerindeki tüm Euro Bölgesi vatandaşlarının tamamının, dijital euronun çıkarılması halinde ECB kontrolündeki dijital bir cüzdana vatandaşın aktarabileceği maksimum miktar olacağı öngörülen 3 bin euroyu aktaracaklarını baz aldı.

Analistler yaptıkları değerlendirmede, "Bu durum teorik olarak Euro Bölgesi toplam mevduatlarını 873 milyar euro, yani yüzde 8 azaltacak" ifadelerini kullandılar.

Morgan Stanley'e göre mevduatlarda azalma Baltık ülkeleri, Çekya, Slovenya, Slovakya ve Yunanistan gibi küçük ülkelerde yüzde 8 ortalamasının çok üzerine çıkacak. Kişi başına 3 bin euronun dijital cüzdana aktarılması bu küçük ülkelerde toplam mevduatları yüzde 17-30 arasında aşağı çekecek.