'Dijital euro ekonomiyi modernize edecek'

Panetta, ECB'nin "Pan-Avrupa ödemeleri ve dijital euro için yeni bir ufuk" başlıklı konferansında yaptığı konuşmada, merkez bankasının çıkaracağı dijital paranın, Euro bölgesinde, "basit, maliyetsiz, risksiz ve güvenli ödeme araçlarına" geçiş sağlayacağının altını çizdi.

Dijital euro uygulamasının, beraberinde zorluklar olmadan gelmeyeceğini de vurgulayan Panetta, özellikle potansiyel siber riskler, özel yaşamın korunması sorunları konusunda uyardı.

Panetta ayrıca, dijital euronun hazırlıkları sırasında, yeni paranın "finansal istikrar ve para politikaları" üzerinde olası etkilerinin de hesaba katılması gerekeceğini vurguladı.