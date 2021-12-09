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Dijital euro, İsviçre Frangı denemeleri yapıldı

İsviçre Merkez Bankası (SNB) ve Fransa Merkez Bankası (BoF) tarafından yapılan, Avrupa'nın ilk sınır ötesi merkez bankası dijital parası (CBDC) ödemeleri denemesinin başarılı olduğu duyuruldu.

09.12.2021 - 07:16 |
Dijital euro, İsviçre Frangı denemeleri yapıldı

Fransa ve İsviçre merkez bankaları yaptıkları açıklamada, denemenin başarılı olmasının hemen CBDC ihracına başlanmasına yol açmayacağını da belirttiler.

Fransa ve İsviçre arasındaki dağlardan esinlenerek Jura Projesi adı verilen testte, ilk kez dijital bir euro ve İsviçre Frangı başarılı şekilde test edildi. Euro ve İsviçre Frangı cinsinden döviz işlemlerinin merkez bankası dijital parası ile sorunsuz şekilde yapılmasının mümkün olduğu görüldü. Test, token'laştırılmış euro cinsinden Fransız ticari kağıdının ihraç edilebildiği, itfa edilebildiği ve finansal kuruluşlar arasında transfer edilebildiğini ortaya koydu.

Jura Projesi'nde, perakende CBDC'lerden farklı olarak bankadan bankaya "büyük çaplı" kredi piyasalarına odaklanıldı.

Yapılan teste, Bank for International Settlements, UBS, Credit Suisse, Natixis, İsviçre'nin borsa operatörü SIX, finansal teknoloji şirketi R3 ve danışmanlık şirketi Accenture katıldı.

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