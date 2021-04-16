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'Dijital euronun ihracını bekliyorum'

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, kesinlikle "dijital bir euronun" ihracını beklediğini bildirdi.

16.04.2021 - 16:04 | | AA
'Dijital euronun ihracını bekliyorum'

Başkent Berlin’de yaptığı açıklamada Scholz, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) dijital euro ihracına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Scholz, "Şimdi dijital euronun ihracına yol açacak bir süreç içindeyiz. Zaten, buna (dijital paranın ihracına) ikna oldum." ifadelerini kullandı.

Bu nedenle Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) attığı adımları memnuniyetle karşıladıklarını belirten Scholz, "Avrupa, dijital merkez bankası parasında ön saflarında yer almalı ve parayı aktif olarak tanıtmalıdır." dedi.

Öte yandan ECB, 14 Mart’ta bankanın olası "dijital euro" ihracına yönelik aldığı kamuoyu görüşünün detaylı raporunu açıkladı.

Bankanın dijital euro ihracına yönelik kamuoyu görüşünde Euro Bölgesi vatandaşları ve profesyonellerinin, dijital euronun “mahrem, güvenli ve ucuz” olmasını bekledikleri ortaya çıktı.

Rapora göre, Euro Bölgesi vatandaşları ve şirketleri dijital para ile ödeme yaparken “ödemenin gizliliğini (kişisel gizlilik mahremiyet)” önemli öncelik olmasını bekliyor. 

Ödemelerin "gizliliği" potansiyel bir dijital euronun talep edilen özellikleri arasında yüzde 43 ile en yüksek sırada yer alırken, bunu yüzde 18 ile "güvenlik" ve yüzde 11 ile "Avrupa çapında erişim talebi" izledi. Bunları ise yüzde 9 ile dijital euroda ek maliyetlerin olmaması ve yüzde 8 ile de online kullanım takip etti. 

ECB, bu yılın ortasında dijital euro konusunda resmi bir projenin başlatılıp başlatılmayacağına karar vermesi bekleniyor.

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