'Dijital paralar kaçınılmaz'

Singapur Fintech (finans teknolojisi) Festivali'nde konuşan Winters, bu sistemde, merkez bankası dijital parasının olduğu kadar, merkez bankaları dışı desteklenen dijital para birimlerinin de rolü olduğuna inandığını söyledi.

Winters, dijital para birimi için bu tür uygulamaların ve bir dijital para ekosistemi oluşturmanın, bir itibari para birimi, hatta büyük olasılıkla yakın zamanda bir merkez bankası dijital para birimi tarafından da türetilemeyeceğinin altını çizdi.