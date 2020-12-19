Direnç Nedir? Borsada Destek Direnç Çizgileri Ne Anlama Gelir?

Finansal piyasalarda kullanılan terimlerden olan direnç ve destek noktaları teknik analiz kavramı olmaktadır.



Direnç ve Destek Noktaları Nedir?



Destek ve direnç kavramlarının genel olarak şu şekilde açıklayabiliriz. Destek noktası bahse konu olan finansal üründeki düşmenin satışı durma noktasına getirmesi ve satışın bu noktaya geldiğinde alıcıların tepki vermeleri olarak yorumlanmaktadır. Direnç noktaları ise bahse konu olan finansal ürünün fiyatındaki yükselişin durması beklenilen seviyesi olmaktadır.



Finansal ürünün en düşük noktasının destek noktası olduğunu daha önce söylemiştik. Burada önemli olan destek seviyesinin kırılması durumundan satışlar hızlanır ve bu noktadan sonra destek noktası artık bir direnç noktası halini alır. Destek noktasının kırılma anı piyasanın kapanma anıdır. Ancak bu noktadan sonra destek noktasının kırıldığından bahsedilebilir.



Finansal ürünlerin en yüksek fiyatlarını ise direnç noktaları oluşturmaktadır. Fiyatlar bu noktaya geldiğinde ürünün alış oranı azalır veya tamamen durur. Diğer bir deyişle satıcılar bu seviyeye tepki verirler.



Borsada Destek ve Direnç Çizgileri Ne Anlama Gelir?



Yükseliş yönlü fiyatın aşmak da zorlandığı ve çoğunlukla da aşamadığı fiyat seviyesinin direnç; düşüş yönünde seyreden fiyatın karşılaştığı ve aşmakta zorlandığı fiyat seviyesine ise destek adı verildiğini daha önce belirtmiştik. Direnç ve destek noktaları grafiğinde ise zirve ve dip noktalarından çizilmektedir. Bu noktaların belirlenmesi, alım ve satım işlerinin planlaması, piyasadaki durumun belirgin bir şekilde görülebilmesi de fiyat değişim yönlerinin tahmin edilebilmesi açısından çok önemli olmaktadır.



Yatırımcılar bu grafikler sayesinde destek ve direnç seviyeleri ile açılan pozisyonun kâr ve zarar emirlerini nasıl vermeleri gerektiğini karar verirler. Diğer bir yandan bu noktaların trend hakkında genel bir bilgi vermesi ya da yatırımcılara yön göstermesi gibi bir durum söz konusu olmamaktadır. Bu grafik sadece alış işlemi yapılması durumundan pozisyonun hangi durumda kapanabileceğini analiz etmemizi sağlar.



Destek ve Direnç Noktaları Nasıl Bulunabilir?



Yatırımcılar finansal herhangi bir ürünü alırken direnç ve destek noktalarının neler olduğunu bilmek isterler. Çünkü bu noktalar günü nasıl sonlandırıcı ile ilgili yatırımcılara bilgi verir. Bu noktaların bulunabilmesi için ise yatırımcılar şu parametrelerden yardım almaktadır:

Trend trend çizgileri,

Fibonacci düzenleri,

Bollinger bantları,

Mum grafikler,

Hareketli ortalamalar,

Önceki taban ve tavan noktaları

Trend çizgisinin var olduğu bir grafikte trend çizgisi destek seviyesini göstermektedir.



Hareketli ortamları gösteren grafikler ise direnç noktaları hakkında yatırımcılara bilgi vermektedir.



​​​​​​Sonuç olarak yatırımcılar yatırım yaptıkları finansal ürünlerin destek ve direnç noktalarını ölçmek için birçok farklı metot kullanırlar. Bu metotlar ve analizler sayesinde direnç ve destek noktalarının ortaya çıkarılması son derece kolay olmaktadır.