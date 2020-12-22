Dış Ticaret Açığı Nedir, Neden Olur? Dış Ticaret Açığı Nasıl Hesaplanır?

Dış ticaret ülkemizde yapılan ticari faaliyetlerdeki ihracat anlamındadır.

Dış Ticaret Açığı Nedir?

Dış ticaret açığı ülkemizde yapılan ithalat ve ihracat toplamındaki dengenin bozulması anlamına gelmektedir. Dışarıdan alınan ürün ve hizmetlerin bizim yaptığımız ürün ve hizmet satışlarından daha fazla olması anlamına gelmektedir. Dengenin bu şekilde bozulması durumunda ortaya çıkan açık dış ticaret açığı olarak adlandırılmaktadır.

Dış Ticaret Açığı Neden Olur?

İthalattan oluşan giderin ihracattan elde edilen gelirden yüksek olması dış ticaret açığının oluştuğu anlamına gelmektedir. Bu açığın nedeni bazı temel nedenleri olmaktadır. Öncelikle yerli üretimin olmaması ya da azlığı en başta gelen sebeplerdendir. Yerli üretimin azlığı dışa bağımlı olmayı tetikleyerek dış ticaret açığının artmasına neden olur. Var olan yer altı ya da yer üstü kaynaklarının yeterince kullanılamaması da dış ticaret açığına neden olabilir.

Dış Ticaret Açığının Kapanması İçin Neler Yapılabilir?

Öncelikle yerli üretime hız vermek gereklidir. Yer altı kaynaklarının daha iyi şekilde faydalanılmasını sağlamak gerekir. Yeni yeraltı kaynaklarını keşfetmek bu konuda önemlidir. Yer üstü kaynakların da kullanımı dikkate alınmalıdır. Bu şekilde açığın kapanması ticaretin dengelenmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

Dış Ticaret Açığı Nasıl Hesaplanır?

Dış ticaret açığı, dengesi ya da fazlası ithalat ihracat toplamları ile hesaplanmaktadır. İhracat dış ülkelere satılan mal ve hizmet bedelidir. İthalat ise Dış ülkelerden alınan hizmet ve ürünlere ödenen bedeldir. İthalat ve ihracat toplamlarına bakılarak denge, açık ve ya fazlalık olduğu söylenebilir.