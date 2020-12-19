Dış Ticaret Nedir, Ne İş Yapar? Dış Ticaret İle İhracat Yapılır?

Dış ticaret, dünyanın farklı ülkeleri arasındaki ticareti ifade eden bir kavramdır. Mal ve hizmetlerde dış ticaret, uluslararası işbölümünün en eski ve en önemli biçimidir.



Dış Ticaret Nedir, Nasıl Yapılır?



Bir ülkedeki mal girişine ithalat ticareti, malların bir ülkeden çıkışına ise ihracat ticareti denir. Çoğu zaman mallar, bazı işlemlerden sonra yeniden ihraç amacıyla ithal edilmektedir. Buna antrepo ticareti denir.



Uluslararası ticaret, ülkeler arasında yapılan ekonomik işlemler. Yaygın olarak ticareti yapılan ürünler arasında televizyon setleri ve giysiler gibi tüketim malları; makine gibi sermaye malları; ve ham maddeler ve yiyecekler bulunur.



Uluslararası ticaret işlemleri, özel bankacılık sisteminin ve ticaret yapan ülkelerin merkez bankalarının önemli roller oynadığı uluslararası finansal ödemelerle kolaylaştırılır.



Dış Ticaret İle İhracat Nasıl Yapılır?



Dış Ticaret aşağıdaki üç gruba ayrılır. Bunlar ithalat, ihracat ve entrepot ya da antrapot ticarettir. İthalat ticareti, bir ülkenin başka bir ülkeden mal satın alması veya yabancı ülkeden ana ülkeye mal ve hizmet girişini ifade eder.



İhracat ticareti, malların bir ülke tarafından başka bir ülkeye satışını veya malların kendi ülkesinden başka bir ülkeye çıkışını ifade eder. Entrepot ticareti, yeniden İhracat olarak da bilinir. Bir ülkeden malların satın alınması ve ardından bazı işleme operasyonlarından sonra başka bir ülkeye satılması anlamına gelir.



Dış ticaret, uluslararası bölgeler ve sınırlar arasında karşılıklı hizmet veya mal alışverişidir. İthalat ve ihracat gibi çeşitleri bulunmaktadır. Ulusal ekonomi için önemli kavramlardır. Ülkeler bu kavramlara dayalı olarak hedefler belirler. Hedeflerine ulaşmak için uyguladıkları kararlar, tedbirler vb. dış ticaret politikasını oluşturur. Dış ticaret bu politikalar doğrultusunda yapılır.



Dış Ticaret Neden Önemlidir Neden İhtiyaç Duyulur?



Dış ticaret, uzmanlaşmayı gerektirir. Özellikle dünya çağında bir gelişme ve uzmanlık söz konusu olur. Bazı ülkeler bol doğal kaynaklara sahiptir. Nitelikli insan gücünde gelişmiş ülkelerden hammadde ihraç etmeli ve mamul mal ithal etmelidirler. Bu, tüm ülkelere fayda sağlar ve böylece işbölümüne ve uzmanlaşmaya yol açar.



Dış ticaretle fiyatlar istikrara kavuşturulabilir. Talep ve arz pozisyonunu sabit tutmaya yardımcı olur ve bu da fiyatları dengeler, nakliye ve diğer pazarlama giderleri için ödenek sağlar. Dış ticaret oldukça rekabetçidir. Mal talebini korumak ve artırmak için ihracatçı ülkeler malların kalitesini korumak zorundadır. Böylece kaliteli ve standardize mallar üretilir.



İthalat, bir ulusun ekonomik kalkınmasını kolaylaştırır. Uzmanlaşma nedeniyle, verimsiz hatlar ortadan kaldırılabilir ve kaynak israfı önlenebilir.



Dünyadaki tüm ülkeler kendi topluluklarının ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. İhtiyaçları karşılamak için mal ve hizmetlere ihtiyaç vardır. Hizmet ve mal üretmek için bazı kaynaklar gereklidir. Bunun için diğer coğrafyalardan tedarik için destek alıyor. Bu gerekli ihtiyaç dış ticaretle karşılanmaktadır.