DoE petrol stoklarında düşüş bekleniyor

WSJ anketinde, DoE petrol stoklarında 0,8 milyon varil düşüş olacağı tahmin ediliyor. Petrol stokları geçen hafta 1,02 milyon varil yukarı gelmişti.

API dün akşam stoklarda 747 bin varil düşüş olduğunu açıkladı.

DoE benzin stoklarında 0,5 milyon varil düşüş olacağı, damıtılmış ürün stoklarında değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. API benzin stoklarında 2,16 milyon varil, damıtılmış ürün stoklarında 789 bin varil ve Cushing petrol stoklarında 1 milyon varil artış açıklamıştı.

Sektörde kapasite kullanım oranının yüzde 88,6 seviyesinden yüzde 89,2 seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.