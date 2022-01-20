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DoE petrol stoklarında düşüş bekleniyor

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan verilerde yaşanan artışın ardından, ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) tarafından bugün açıklanacak verilerde ters yönde bir hareket bekleniyor.

20.01.2022 - 09:46 |
DoE petrol stoklarında düşüş bekleniyor

The Wall Street Journal (WSJ) anketinde DoE petrol stoklarında 0,8 milyon varil düşüş olacağı tahmin ediliyor. Petrol stokları geçen hafta 4 milyon 553 bin varil gerilemişti.

API dün akşam stoklarda 1 milyon 404 bin varil artış olduğunu açıkladı.

DoE benzin stoklarında 2,1 milyon varil artış, damıtılmış ürün stoklarında 0,7 milyon varil düşüş olacağı tahmin ediliyor. API benzin stokları 3 milyon 463 bin varil artarken, damıtılmış ürün stokları 1 milyon 179 bin varil azalmıştı. Cushing petrol stoklarında ise 1 milyon 496 bin varil düşüş açıklanmıştı.

Sektörde kapasite kullanım oranının yüzde 88,4 seviyesinden yüzde 88,7'ye çıkacağı tahmin ediliyor.

DoE petrol stokları bugün saat 19.00'da açıklanacak.

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