DoE petrol stoklarında düşüş bekleniyor

The Wall Street Journal (WSJ) anketinde DoE petrol stoklarında 0,8 milyon varil düşüş olacağı tahmin ediliyor. Petrol stokları geçen hafta 4 milyon 553 bin varil gerilemişti.

API dün akşam stoklarda 1 milyon 404 bin varil artış olduğunu açıkladı.

DoE benzin stoklarında 2,1 milyon varil artış, damıtılmış ürün stoklarında 0,7 milyon varil düşüş olacağı tahmin ediliyor. API benzin stokları 3 milyon 463 bin varil artarken, damıtılmış ürün stokları 1 milyon 179 bin varil azalmıştı. Cushing petrol stoklarında ise 1 milyon 496 bin varil düşüş açıklanmıştı.

Sektörde kapasite kullanım oranının yüzde 88,4 seviyesinden yüzde 88,7'ye çıkacağı tahmin ediliyor.

DoE petrol stokları bugün saat 19.00'da açıklanacak.