Dogecoin’de Elon Musk rüzgarı

Son yıllarda kripto para birimlerine yönelik yaptığı açıklamalarla piyasada söz sahibi olan Elon Musk yine dijital varlıkları etkilemeye devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz hafta Twitter’ı resmen satın aldığını açıklayan Elon Musk bugün yaptığı bir paylaşımla birlikte Dogecoin’in fiyatını uçurdu.

Elon Musk, Dogecoin'in simgesi olan köpek, Twitter tişörtü ve cadılar bayramının simgesi olan kabağa Twitter'ın logosunu kazınmış şekilde paylaşım yaptı.

DOGECOIN TIRMANIŞA GEÇTİ

Elon Musk'ın paylaşımı sonrasında Dogecoin yükselişe geçti. Yüzde 18’den fazla prim yapan Dogecoin 0.15000 dolar seviyesine kadar yükseldi. Geçen hafta Twitter’ı satın aldığını duyuran Musk, köpek temalı coinlerin yükselişe geçmesinde etkili olmuştu.

Dogecoin geçtiğimiz cuma gününden bu yana yüzde 100’ün üzerinde yükseliş kaydetti.

Musk’ın Twitter’da ‘mavi tik’i paralı yapacağına yönelik geçtiğimiz gün bazı haberler çıkmıştı. Musk ise bu gelişmeyi yalanlamadı. Dogecoin’in Twitter’da bir ödeme aracı olarak kullanılacağına yönelik beklentiler de fiyatı yükselten gelişme olarak öne çıkıyor.