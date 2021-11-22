Dolar, altın fiyatını baskı altında tutuyor

Haftanın ilk gününde 1839-1849 dolar/ons aralığında hareket eden spot altın fiyatı şu sıralarda 1845 dolar/ons seviyesinde işlem görüyor.

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Analistler, enflasyon endişeleri ile güvenli liman arayışının altın fiyatına destek vermeye devam ettiğini, ancak önde gelen merkez bankalarının yüksek enflasyona karşı faizi artırma yönüne gitme sinyalleri vermeleri halinde altında fiyatında aşağı yönlü bir trendin başlayabileceğini ifade ediyorlar.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Yurt içinde vatandaşların yakından takip ettiği gram altın, 650 liranın üzerinde seyrediyor.