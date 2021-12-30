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Dolar bugün kaç lira?

Dolar/TL güne 12.60 lira seviyesinin üzerinde başladı.

30.12.2021 - 09:40 | | UZMANPARA
Dolar bugün kaç lira?

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni ekonomi modelini duyurmasının ardından Türk lirasında değer kazancı hızlanmıştı. Bu hafta ise genel olarak döviz kurlarında yukarı yönlü bir seyir gözleniyor.

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Haftanın ilk işlem gününe 10.75 liradan başlayan dolar/TL primli bir seyir izliyor. Dolar kuru geçtiğimiz gün 12.77 lira seviyesini aştı ve 12.63 liradan kapandı.

Bugüne ise 12.60 lira seviyesinin üzerinde başlayan dolar/TL şu dakikalarda 13.08 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 11.78 lira, en yüksek ise 13.45 lira seviyeleri görüldü. Euro ise 14.88 lira ile primli seyrediyor.

6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün yükselerek 96.005 seviyesinden işlem görüyor.

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