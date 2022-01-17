Dolar bugün kaç lira?

Dolar/TL geçen hafta 13,10 liraya kadar gerilemiş ancak daha sonra yeniden 13,50 liranın üzerine tırmanmıştı.

Yeni haftaya 13,50 TL seviyesinde başlayan dolar/TL şu dakikalarda 13,52 TL seviyelerinde seyrediyor.

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Euro/TL ise 15,45 TL seviyesinde işlem görüyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA!

Hafta genelinde yurt içinde perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararı ve karar metninde verilecek mesajlar piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.