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Dolar bugün kaç lira?

Dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününe 13.50 lira seviyesinden başladı.

17.01.2022 - 10:16 |
Dolar bugün kaç lira?

Dolar/TL geçen hafta 13,10 liraya kadar gerilemiş ancak daha sonra yeniden 13,50 liranın üzerine tırmanmıştı.

Yeni haftaya 13,50 TL seviyesinde başlayan dolar/TL şu dakikalarda 13,52 TL seviyelerinde seyrediyor.

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Euro/TL ise 15,45 TL seviyesinde işlem görüyor.

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