Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaDolar bugün kaç lira?
HaberlerUzmanpara Haberleri Dolar bugün kaç lira?

Dolar bugün kaç lira?

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 13.68 liranın üzerinde başladı.

22.02.2022 - 09:57 | | UZMANPARA
Dolar bugün kaç lira?

Para ve emtia piyasalarında Ukrayna krizine ilişkin gelişmeler dikkatle takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın doğusunda bulunan Rusya yanlısı ayrılıkçı yönetimleri tanıdığını açıklamasıyla birlikte jeopolitik riskler tırmanışa geçti.

Piyasalarda risk iştahının azaldığı gözlenirken, yatırımcıların güvenli varlık olarak görülen altına talebi arttı. Hisse piyasaları ve kripto para birimlerindeki düşüş ise dikkat çekti.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Dolar endeksi bugün primli bir seyir izleyerek 95.995 seviyesinde hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yükselerek 1.951’den işlem görüyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 13.68 liranın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 13.86 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 13.64 lira, en yüksek ise 13.91 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.73 lira ile yükseliş kaydediyor.

Gine ziyaretini iptal eden Erdoğan NATO Zirvesi'ne katılacak
Meteoroloji uyardı! Yağışla birlikte başlıyor
Rusya'dan 'yaptırım' cevabı! Avrupa'yı bununla tehdit etti
Araç alıp satacaklar yüzde 10 detayına dikkat!
7 dakikada kendisini yalanladı! Rusya'dan karmaşık sinyaller
Zelenskiy'den dünyaya çağrı: 'Acil yardıma ihtiyacımız var'
Bu kareye sert tepki! 'Belediye başkanı olmayı rüyanda görürdün'
Kredi limitleri değişti! İşte en ucuz otomobiller...
Cinayette yeni görüntüler! Sedat Peker'in akrabası çıktı
Avrupa, Omar'ı konuşuyor! 'Sansasyonel bir geri dönüş'
Sürpriz aşk ifşa oldu! El ele yakalandılar
Göztepe'den G.Saraylı oyuncuya tepki: "Utanmaz, terbiyesiz!"
'Arka Sokaklar'ın Doktor Yavuz'u şaşırttı! İşte son hali...
Tartışma yarattı! Uzmanlar: Doğru sayıları görüyorsanız...
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta
Gine ziyaretini iptal eden Erdoğan NATO Zirvesi'ne katılacak
Gine ziyaretini iptal eden Erdoğan NATO Zirvesi'ne katılacak
Meteoroloji uyardı! Yağışla birlikte başlıyor
Meteoroloji uyardı! Yağışla birlikte başlıyor
Rusya'dan 'yaptırım' cevabı! Avrupa'yı bununla tehdit etti
Rusya'dan 'yaptırım' cevabı! Avrupa'yı bununla tehdit etti
Araç alıp satacaklar yüzde 10 detayına dikkat!
Araç alıp satacaklar yüzde 10 detayına dikkat!
7 dakikada kendisini yalanladı! Rusya'dan karmaşık sinyaller
7 dakikada kendisini yalanladı! Rusya'dan karmaşık sinyaller
Zelenskiy'den dünyaya çağrı: 'Acil yardıma ihtiyacımız var'
Zelenskiy'den dünyaya çağrı: 'Acil yardıma ihtiyacımız var'
Bu kareye sert tepki! 'Belediye başkanı olmayı rüyanda görürdün'
Bu kareye sert tepki! 'Belediye başkanı olmayı rüyanda görürdün'
Kredi limitleri değişti! İşte en ucuz otomobiller...
Kredi limitleri değişti! İşte en ucuz otomobiller...
Cinayette yeni görüntüler! Sedat Peker'in akrabası çıktı
Cinayette yeni görüntüler! Sedat Peker'in akrabası çıktı
Avrupa, Omar'ı konuşuyor! 'Sansasyonel bir geri dönüş'
Avrupa, Omar'ı konuşuyor! 'Sansasyonel bir geri dönüş'
Sürpriz aşk ifşa oldu! El ele yakalandılar
Sürpriz aşk ifşa oldu! El ele yakalandılar
Göztepe'den G.Saraylı oyuncuya tepki: "Utanmaz, terbiyesiz!"
Göztepe'den G.Saraylı oyuncuya tepki: "Utanmaz, terbiyesiz!"
'Arka Sokaklar'ın Doktor Yavuz'u şaşırttı! İşte son hali...
'Arka Sokaklar'ın Doktor Yavuz'u şaşırttı! İşte son hali...
Tartışma yarattı! Uzmanlar: Doğru sayıları görüyorsanız...
Tartışma yarattı! Uzmanlar: Doğru sayıları görüyorsanız...
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta