Dolar bugün kaç lira?

Para ve emtia piyasalarında Ukrayna krizine ilişkin gelişmeler dikkatle takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın doğusunda bulunan Rusya yanlısı ayrılıkçı yönetimleri tanıdığını açıklamasıyla birlikte jeopolitik riskler tırmanışa geçti.

Piyasalarda risk iştahının azaldığı gözlenirken, yatırımcıların güvenli varlık olarak görülen altına talebi arttı. Hisse piyasaları ve kripto para birimlerindeki düşüş ise dikkat çekti.

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Dolar endeksi bugün primli bir seyir izleyerek 95.995 seviyesinde hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yükselerek 1.951’den işlem görüyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 13.68 liranın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 13.86 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 13.64 lira, en yüksek ise 13.91 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.73 lira ile yükseliş kaydediyor.