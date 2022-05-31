Dolar bugün kaç lira?

Para piyasalarında gözler perşembe günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisinde olacak. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell her defasında iş gücü piyasasının güçlü olduğuna yönelik söylemlerde bulunuyor. Mayıs ayı tarım dışı istihdamın 295 bin olması bekleniyor. Kritik verinin beklentilerden farklı gerçekleşmesi durumunda piyasalarda yön değişebilir.

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ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yükseliş kaydederek yüzde 2.842’den işlem görürken, dolar endeksi primli bir seyir izleyerek 101.625 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 16.38’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek açılış seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 16.33, en yüksek ise 16.42 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 17.62 lira ile geriliyor.