Dolar bugün kaç lira?

Çarşamba günü açıklanan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının ardından para piyasalarında yön belli oldu. Fed beklentiler dahilinde politika faizini 75 baz puan artırarak 1.50-1.75 seviyelerine çekti.

Kritik gelişme sonrası basın açıklamasında bulunan Fed Başkanı Jerome Powell önümüzdeki toplantıda da 50 veya 75 baz puanlık bir faiz artışına gidilebileceğini söylerken, "Bu büyüklükteki adımların yaygın hale gelmesini beklemiyorum” dedi. Powell’ın bu ifadesinde önümüzdeki toplantılarda daha büyük faiz artışı yapılmayacağı anlaşıldı.

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Çarşamba günü 105.788’e ulaşan dolar endeksi Fed’in faiz kararı sonrası 104 seviyesine geriledi. Dolar endeksi bugün 104.408’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.231 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 17.29’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli bir izleyerek 17.32’den işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 17.28, en yüksek ise 17.32 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.20 lira ile düşüş kaydediyor.