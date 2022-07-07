Dolar bugün kaç lira?

Piyasalarda gözler geçtiğimiz gün yayınlanan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanaklarındaydı. Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) son toplantısına ait tutanaklarında yüksek enflasyon baskılarının devam etmesi halinde daha kısıtlayıcı bir duruşun mümkün olabileceği belirtildi.

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Fed yetkilileri temmuz ayındaki toplantıda politika faizinin 50 veya 75 baz puan artırılabileceği yönünde görüş bildirirken, yüksek enflasyonun yerleşmesini önlemek için faizin uzun süre yükselmeye devam edebileceği konusunda anlaştı.

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Dolar endeksi geçtiğimiz gün 107.264 seviyesini aşarak 20 yılın zirvesine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise dün yüzde 4’ün üzerinde yükselerek yüzde 2.934’e çıktı. Dolar endeksi bugün 106.904'ten işlem görürken, tahvil faizi yatay bir seyir izleyerek yüzde 2.935 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 17.22’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 17.27 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 17.18, en yüksek 17.30 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 17.66 lira ile yükseliş kaydediyor.