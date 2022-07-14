Dolar bugün kaç lira?

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD’den gelen ekonomik gelişmelerde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün ABD’de haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre aylık bazda yüzde 1.3, yıllık bazda ise 9.1 artış görüldü. Böylelikle ABD’de tüketici fiyatları 41 yılın rekorunu kırdı.

ABD’de enflasyonun halen yüksek seyretmesi Fed’i sıkı para politikası uygulamaya zorluyor. Fed’in temmuz ve eylül aylarında politika faizini 75’er baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Öte yandan Fed’in bu ayın sonunda gerçekleştireceği toplantıda politika faizini 100 baz puan artırabileceği ihtimali kuvvetleniyor. Eğer Fed, politika faizini 100 baz puan yükseltirse bu 1990’lı yılların başından beri en sert artış olacak.

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNDE

Geçtiğimiz gün dolar endeksi 108.583’ü aşarak 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Endeks bugün 109.294'ü aşarak yeni bir rekora imza attı. ABD 10 yıllık tahvil faizi yükselerek yüzde 2.993 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL PRİMLİ

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 17.42’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli seyrederek 17.49 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 17.37, en yüksek ise 17.51 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 17.45 lira ile düşüş kaydediyor.